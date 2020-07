Temptation Island, Ciavy incredibile: “Avevo ragione io!” (Di lunedì 20 luglio 2020) Ciavy di Temptation Island torna a parlare dell’avventura nel viaggio nei sentimenti e si scaglia contro la ex fidanzata Valeria. Che sia un tentativo di stravolgere i fatti o realmente Ciavy è della parte della ragione? Valeria e Ciavy sono la prima coppia di Temptation Island ad essere usciti separatamente. I loro rapporti si sono incrinati sin dalla partenza del viaggio nel sentimenti prodotto da Maria De FilippiArticolo completo: Temptation Island, Ciavy incredibile: “Avevo ragione io!” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SilvanoArmaroli : @erretti42 vediamo poi se dura ... con le generazioni attuali due giorni e tornano a temptation island ... - eia58 : RT @Peppe_Salines: Per scrivere una cosa del genere significa che anziché la partita avrà guardato la replica di Temptation Island https://… - infoitcultura : Temptation Island, l'ex di Antonella Elia lancia la bomba: 'Sta mentendo' - infoitcultura : Temptation Island 2020: Antonella Elia furibonda al falò per i video di Pietro vuole abbandonare (rumors) - infoitcultura : Temptation Island, ex fidanzato di Antonella Elia confessa: 'È una donna lunatica' -