Super Mario è un idraulico italiano? No, a quanto pare è giapponese (Di lunedì 20 luglio 2020) E' uscito da poco Paper Mario: The Origami King, l'ultimo titolo con la mascotte di Nintendo. Il titolo è una serie di potenziali giochi che dovrebbero celebrare i 35 anni dell'iconico Super Mario. Data la sua longevità, è facile per i fan credere di sapere tutto sull'idraulico più famoso al mondo; tuttavia un recente commento dell'ex designer di Nintendo, mette in dubbio tutto ciò che i fan credevano da anni e cioè Mario in realtà è giapponese e non italiano.Masayuki Uemura ha progettato la prima console di casa Nintendo, la Famicom. La console è stata rilasciata in Giappone nel 1983 e, dopo alcune modifiche, è diventata la console più popolare in Giappone nel 1984. È stata rilasciata a ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #SuperMario è italiano? A quanto pare no. - KarysHope22 : RT @Ffs_OMG: Super Mario Doggo ???? - Asgard_Hydra : Super Mario in realtà non è mai stato italiano? | Game Division - mario_cama : Ora su Sky (non l'inviato laziale eh): 'vediamo la formazione della Lazio... i giocatori di riferimento DEVONO torn… - DontSwearVEVO : super mario two -