Situazione ‘esplosiva’ alle Salzare. Aurigemma e Neocliti: ‘Subito bonifica e sgombero abusivi’ (Di lunedì 20 luglio 2020) «Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo al “Complesso Immobiliare di Lido delle Salzare” “Le Salzare” ad Ardea, edificato negli anni 90 a pochi passi dal mare sulla via Litoranea, a ridosso della famosa area archeologica del “Castrum Inui”. La Situazione è per certi versi incandescente. Erano sette palazzine, di cui tre da tempo sono state demolite per abusivismo. Ne restano quattro: una di esse è occupata irregolarmente, perlopiù da persone rom, che vivono nei fatiscenti e inagibili appartamenti senza energia elettrica né acqua. Nella zona circostante regna il degrado assoluto, una sorta di mega discarica a cielo aperto. Troppo spesso si registrano casi di roghi tossici, che si spandono per il cielo di Ardea, che ammorbano l’intero paese, generando un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

