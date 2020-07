Sigarette nascoste sotto il letto: maxi sequestro nel Napoletano (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito (Na) – I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli e finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Angela Foria, 41enne di Melito già nota alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare nel suo appartamento, situato all’interno del complesso popolare di Melito noto come rione “219″, i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 156 kg di “bionde” di contrabbando di varie marche estere, stipate all’interno di 15 casse nascoste in vari punti della casa, perfino sotto al letto. La donna, finita in manette, è stata sottoposta ai domiciliari in attesa ... Leggi su anteprima24

