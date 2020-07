Scoperto un relitto tardo-antico nel siracusano (Di lunedì 20 luglio 2020) Importante scoperta archeologica nel fondale marino antistante Ognina, a Siracusa. E’ stata individuata una nave oneraria, ovvero un’imbarcazione adibita a traffici commerciali, contenente un carico di ceramiche da mensa di epoca tardo antica (395-800 d.C.). La scoperta è avvenuta nel corso di alcune immersioni subacquee, di esplorazione e documentazione storica, autorizzate e coordinate dalla Soprintendenza … Leggi su periodicodaily

TerraDiPalma : RT @opussiliceum: Archeologia: relitto nave romana scoperto nel Trapanese - opussiliceum : Archeologia: relitto nave romana scoperto nel Trapanese - PineauAnneVero1 : RT @AnsaSicilia: Archeologia: relitto nave romana scoperto nel Trapanese. Soprintendenza mare trova anfore e fasciame a 60 metri da costa |… - bertoc66 : RT @AnsaSicilia: Archeologia: relitto nave romana scoperto nel Trapanese. Soprintendenza mare trova anfore e fasciame a 60 metri da costa |… - BorsaPaestum : RT @AnsaSicilia: Archeologia: relitto nave romana scoperto nel Trapanese. Soprintendenza mare trova anfore e fasciame a 60 metri da costa |… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto relitto

Il Fatto Quotidiano

Importante scoperta archeologica nel fondale marino antistante Ognina ... forniranno gli elementi diagnostici del carico del relitto», ha spiegato la Soprintendente Valeria Li Vigni. L’imbarcazione, ...Giugliano, scoperto un tunnel della banda del buco in via Alighieri vicino alle Poste e a una banca I carabinieri di Giugliano hanno scoperto un foro di un metro di diametro per 4 metri di profondità ...