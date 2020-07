Scanderebech (Gruppo Misto): “Torinesi di Reaglie abbandonati senza gas” (Di lunedì 20 luglio 2020) Durante la seduta si oggi del consiglio Comunale, Federica Scanderebech del Gruppo Misto, ha interpellato direttamente all’assessore Antonio Iaria, responsabile per l’Urabnistica del comune di Torino, in relazione alla situazione dei cittadini di Reaglie, sita nel precollina Torinese, i quali hanno più volte richiesto al comune di potersi allacciare alle tubature del gas, poichè ad oggi tale distrubuzione non è attiva. “L’Assessore Iaria oggi ha dato una risposta del tutto nebulosa all’interpellanza sollecitatami da alcuni cittadini di Reaglie, che da anni stanno aspettando l’allacciamento al gas. E’ del tutto assurdo che nel 2020 una parte della nostra Città sia del tutto isolata e abbandonata e debba ancora lottare per poter ... Leggi su nuovasocieta

