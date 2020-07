Roma-Inter, Del Piero, Bergomi e Di Canio in coro: “Su Lautaro era fallo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Non accennano a placarsi le polemiche per l’episodio del gol di Spinazzola con precedente fallo di Kolarov su Lautaro Martinez con l’arbitro che è andato al Var ma ha deciso di non annullare. A Sky Calcio Club, tutti gli opinionisti sono concordi sull’errore di Di Bello. Sia Alex Del Piero, che Beppe Bergomi, ma anche Paolo Di Canio, sottolineano in coro come quello fosse un fallo ben ravvisato dal Var Guida che però non è riuscito a convincere il collega. Leggi su sportface

FBiasin : La #Roma meritava di più, l'#Inter meritava una direzione arbitrale all'altezza. Totale: pareggio giusto, fischie… - SimoneGambino : Inter e Atalanta matematicamente tra le prime 4 ma non ancora certe al 100% della qualificazione in Champions per u… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Stasera non posso rimproverare nulla, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League c… - aibburro : RT @Gazzetta_it: #Aia #Nicchi su #RomaInter: 'Il fallo su #Zaniolo? Un errore inconcepibile' - ZonaGiallorossa : INFORTUNIO IBANEZ?? Il brasiliano ieri sera aveva rimediato un infortunio contro l'Inter. Oggi viene confermato che… -