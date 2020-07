Roma, due operai morti a Vigna Murata (Di lunedì 20 luglio 2020) Tragedia a Roma, dove due operai, uno di 29 e l’altro di 53 anni, sono morti in un cantiere edile in zona Vigna Murata, a piazza Lodovico Cerva. I due sarebbero precipitati da un’altezza superiore ai 20 metri. Ancora da accertare le esatte cause della caduta, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine accorse sul posto. Notizia in aggiornamento. L'articolo Roma, due operai morti a Vigna Murata proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

