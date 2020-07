Roma. Controlli Anticovid a San Lorenzo: quattro locali chiusi (Di lunedì 20 luglio 2020) Nelle ultime due settimane i Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno eseguito costanti Controlli nella zona di San Lorenzo, con un dispositivo, presente quasi quotidianamente, di circa 16 militari. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle prescrizioni relative al divieto di assembramento nei luoghi pubblici ovvero presso i locali, anch’essi tenuti a rispettare e a far rispettare le indicazioni contenute nei provvedimenti governativi, della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Complessivamente sono state identificate 426 persone, di cui 28 sanzionate per il mancato distanziamento. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 24, di cui 4 chiusi per ... Leggi su romadailynews

