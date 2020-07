Reazione a Catena 20 luglio 2020: Gli Scioglilingua (Di lunedì 20 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, lunedì 20 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi campioni Gli Scioglilingua. I campioni provenienti da Roma studiano tutti mediazione linguistica, e da qui l’origine del loro nome. Gli Scioglilingua – Luigi, Davide e Daniele -, al loro quinto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 31.000 euro. Il loro montepremi totale rimane dunque a 69.000 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata ... Leggi su ascoltitv

zazoomblog : Reazione a Catena puntata 20 luglio 2020: chi ha vinto qual è la parola finale - #Reazione #Catena #puntata… - Alessia38014305 : @marcoliorni ciao marco sei bravo fare reazione a catena - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 20 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale - anchorvlouis : stavo vedendo reazione a catena e ho fatto “oh, carino quel ragazzo! Chissà come si chiama” vado a leggere il nome… - edxrms : quanto siamo vecchie io ed aurora che commentiamo reazione a catena -

Nella puntata del 20 luglio Gli Scioglilingua affrontano i Tre matti. Irene, Tiziano e Simone hanno scelto tale appellativo in quanto rappresenta l'unione dei loro cognomi. Si inizia con il primo gioc ...