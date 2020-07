Psg, Neymar in allenamento scatenato: dribbling a Choupo-Moting da applausi (Di lunedì 20 luglio 2020) Neymar incanta durante l'allenamento di squadra. La specialità della casa del brasiliano, il dribbling con tunnel, questa volta ha visto il "povero" Choupo-Moting protagonista del gesto del brasiliano.IL GESTO TECNICOcaption id="attachment 993535" align="alignnone" width="579" Neymar Icardi Mbappé (Instagram Icardi)/captionIl brasiliano durante la sessione di allenamento con i parigini ha sfoggiato una giocata di gran classe, lasciando sul posto il compagno di squadra Choupo-Moting, e dopo averlo superato si rivolge verso di lui con un sorriso ironico, suggerendo una grande intesa tra loro due.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/brasilmundialfc/status/1285295983866327047" Psg, ... Leggi su itasportpress

rickyjames87 : @F_Manga18 @StefanoDonati27 Contando che ci saranno solo gare secche in CL se il psg vince la champions ti sembrere… - quirinoou_ : @Atalanta_BC @BfcOfficialPage andiamo su Atalanta questa partita contro il Bologna è solo una sessione di allenamen… - DFDYR98 : C'è un tipo nella mia TL che credo abbia un numero di cromosomi pari a 5 volte il prezzo pagato dal PSG per Neymar - AlessandroLA029 : @NonConoscoVG Usando la logica l’idea sarebbe per lo più quella di avere un attacco che possa fare benissimo in tut… - RobertoCucchi1 : @MarzianoAnsioso @CaveloX3 Boh. Già col PSG si trovano di fronte Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi e altri che propr… -