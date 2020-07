Parma, distrazione muscolare per Gagliolo (Di lunedì 20 luglio 2020) Parma - Il Parma è tornato oggi ad allenarsi a Collecchio. Nella mattinata il tecnico D'Aversa ha diviso i giocatori a disposizione in due gruppi: i crociati scesi in campo ieri contro la Sampdoria ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Parma, distrazione muscolare per Gagliolo: Gli esami strumentali hanno evidenziato il problema all'ileopsoas sinis… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma distrazione Parma, distrazione muscolare per Gagliolo Corriere dello Sport Parma, Gagliolo stop: distrazione muscolare

PARMA - Il Parma è tornato oggi ad allenarsi a Collecchio ... Riccardo Gagliolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’ileopsoas sinistro. Per la ...

Parma, distrazione muscolare per Gagliolo

PARMA - Il Parma è tornato oggi ad allenarsi a Collecchio ... Riccardo Gagliolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’ileopsoas sinistro. Per la ...

PARMA - Il Parma è tornato oggi ad allenarsi a Collecchio ... Riccardo Gagliolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’ileopsoas sinistro. Per la ...PARMA - Il Parma è tornato oggi ad allenarsi a Collecchio ... Riccardo Gagliolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare all’ileopsoas sinistro. Per la ...