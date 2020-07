Palù e il no comment su Crisanti che vale più di mille parole (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Gazzettino oggi intervista Giorgio Palù, virologo e docente emerito all’Università di Padova, dopo che l’indice di contagio RT in Veneto è diventato il più alto d’Italia. Il più ascoltato – attualmente – collaboratore di Luca Zaia contesta il metro dell’Istituto Superiore di Sanità e poi risponde per l’ennesima volta ad Andrea Crisanti che aveva chiamato in causa senza nominarlo definendolo sciacallo e zanzarologo in altre occasioni: «Misurare l’Rt, che corrisponde al tasso di contagiosità del virus, in questa fase non ha valore. Non ha senso soprattutto se le misurazioni si fanno ogni dieci giorni come propone l’Istituto superiore della sanità, è necessario un intervallo di tempo di almeno tre-quattro ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Palù comment