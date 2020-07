Pagelle Juventus Lazio: Bene Dybala e Ronaldo, due i flop (Di lunedì 20 luglio 2020) Pagelle Juventus Lazio – La Juventus batte la Lazio per 2-1: i bianconeri adesso allungano il distacco sulle inseguitrici (Inter e Atalanta) e riescono a consolidare la vetta dopo tre match-point sprecati. Sarri tira un sospiro di sollievo. Per la Juve a segno Cristiano Ronaldo (doppietta per lui) mentre per i biancocelesti ci pensa Ciro Immobile a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Super CR7, due i flop. Pagelle Juventus Lazio: Bene Dybala e Ronaldo, due i flop Szczesny 6: brivido sulla conclusione di Immobile nel primo tempo, a salvarlo è il palo. Sul rigore intuisce il lato, ma non mantiene la porta inviolata. Cuadrado 6: ... Leggi su juvedipendenza

