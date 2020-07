Operai morti, Procura apre fascicolo per omicidio colposo (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – omicidio colposo. Questa l’ipotesi di reato avanzata dalla Procura di Roma in relazione alla morte dei due Operai italiani di 29 e 53 anni, precipitati da un’altezza di circa 20 metri alle 10.40 di oggi in un cantiere in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata. Il pm Francesco Minisci, titolare del procedimento, ha svolto un sopralluogo nel cantiere dove si e’ consumata la tragedia. Obiettivo dell’inchiesta e’ verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza in tema di lavoro. Leggi su romadailynews

I due, di 29 e 53 anni, sono precipitati da un'altezza di oltre 20 metri mentre stavano tagliando una trave di cemento in piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata.Sul posto stanno ora lavorando i vigi ...

Tragedia a Roma, operai precipitano da 20 metri e muoiono. Aperta un'inchiesta

Sul posto è intervenuta la Scientifica, si procede per omicidio colposo Tragedia in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma, dove due operai di 53 e 29 anni sono morti dopo una caduta ...

