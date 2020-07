Operai morti, Cisl: chiediamo stretta su controlli nei cantieri (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Continua la strage quotidiana di morti sul lavoro. Dal mese di giugno 4 Operai edili a Roma e provincia e 5 nel Lazio, hanno perso la vita. Stamattina 2 lavoratori sono morti cadendo da un’altezza superiore a venti metri a piazza Lodovico Cerva, precipitando dall’ottavo piano della struttura”. A dirlo e’ Nicola Capobianco, Segretario Generale della Filca Cisl di Roma che spiega nella nota: “Il nostro primo pensiero va alle famiglie dei due Operai morti. A loro esprimiamo la nostra vicinanza. Subito dopo pero’ chiediamo una stretta sui controlli e sulle verifiche di cantieri. Da tempo chiediamo maggiori controlli e sanzioni severe ... Leggi su romadailynews

