Nascar: in Texas vince Dillon, doppietta Childress (Di lunedì 20 luglio 2020) Sembrava quasi di essere ai tempi del grande "Intimidator" Dale Earnhardt ieri in Texas . Sulla velocissima pista di Fort Worth, il team Childress ha conquistato una netta doppietta guidato da Austin ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Sembrava quasi di essere ai tempi del grande "Intimidator" Dale Earnhardt ieri in Texas. Sulla velocissima ... assicurato la promozione ai playoff Nascar di fine anno. Le due Chevrolet di vertice ...

La NASCAR dice addio alle porte chiuse. O quasi

La NASCAR rinuncia alle porte chiuse ... Ma è ormai evidente come il campionato si stia lentamente avviando verso la normalità. La gara del Texas di ieri sera ha accolto un numero considerevole di fan ...

