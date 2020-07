Napoli, classifica pali e traverse: azzurri primi in Europa dal 2018 (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un primato di cui non andare fieri e che testimonia quanto, oltre a tatticismi e tecnica, nel calcio conti anche l’apporto della “dea bendata”. Il Napoli, secondo dati Opta, è la squadra che in Europa, a partire dal 2018, ha colpito più pali e traverse. Per la precisione, per 50 volte negli ultimi due anni i calciatori azzurri hanno visto il pallone stamparsi sul legno. Al secondo posto, a quattro “lunghezze” di distanza, c’è il Manchester City. Medaglia di bronzo per il Bayern Monaco, che si è fermato a 43 urli di gioia strozzati in gola. La seconda italiana è la Roma, al sesto posto a pari merito con il PSG a 41. Decima la Lazio insieme al ... Leggi su anteprima24

mirkocalemme : A questa ottima classifica, il #Napoli deve aggiungere una Coppa Italia vinta battendo Lazio, Inter e Juventus (per… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Parma-Napoli: dove vedere la gara in Tv e streaming: Parma e Napoli si trovera… - pcapulli : @MaxPix1973 @CalcioPillole La qualificazione (ossia il quarto posto minimo) è matematico, e non ci piove. Se poi… - LynHariax : @MaxPix1973 @CalcioPillole Se Roma e Napoli dovessero vincere le coppe (tu ci credi?) allo stato attuale della clas… - NCN_it : CLASSIFICA MIGLIORI ASSISTMEN NELL'EUROPA POST-COVID: C'È ANCHE L'AZZURRO FABIAN RUIZ #Classifica #assistmen… -