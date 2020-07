Milan macchina da gol, mai così bene davanti dai tempi d’oro: ecco perché [I NUMERI] (Di lunedì 20 luglio 2020) Una squadra operaia, ma capace anche di fare un bel gioco e divertire. Il Milan post-lockdown è ancora imbattuto. Organizzazione, sacrificio, dedizione. Queste le armi usate da Pioli e i concetti inculcati nella testa dei calciatori rossoneri per riprendere una stagione praticamente disastrosa fino a febbraio. I giocatori corrono, si aiutano e il Milan è finalmente diventata una squadra, come ha spesso sottolineato Pioli nelle ultime settimane. E la svolta, inutile dirlo, si è avuta con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, pur non rendendo al massimo dal punto di vista personale, ha migliorato tutti i compagni. Da Calhanoglu a Rebic, tutti hanno usufruito della leadership di Ibra, della sua voglia di vincere ancora e della sua fame. Con la vittoria sul Bologna i rossoneri guidano con 20 punti la classifica del ... Leggi su calcioweb.eu

Nel Milan che sorride e festeggia il 5-1 sul Bologna potrebbe esserci un sorriso a metà, anche se non si vede: è quello di Stefano Pioli, l’artefice del momento strepitoso dei rossoneri, diventati una ...

