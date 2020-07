“Mi vergognavo ad uscire di casa”, Laura Cremaschi racconta le sue difficoltà (Di lunedì 20 luglio 2020) Laura Cremaschi, ex Bonas di Avanti un altro, ha condiviso con i suoi follower una problematica al viso che ha da tutta la vita. Laura Cremaschi (fonte Instagram @Cremaschina)In questo periodo tantissime influencer stanno sensibilizzando le proprie follower sul concetto di perfezione. L’input è partito da Paola Turani che ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una sua foto senza filtri, mostrando tutte le imperfezioni del suo viso. Di seguito anche Aurora Ramazzotti ha condiviso un post simile, in cui ha dichiarato che per molto tempo si è vergognata dei difetti del suo volto. Sulla scia di questo l’ex Bonas di Avanti un altro, Laura Cremaschi ha pubblicato una serie di foto in cui si è esibita senza filtri e ... Leggi su chenews

