Lettera dall'Iran: “In carcere, contagiata con altre 11 donne, senza cure” (Di lunedì 20 luglio 2020) Pubblico la drammatica Lettera scritta da Narges Mohammadi (qui la storia della sua persecuzione giudiziaria), difensora dei diritti umani e prigioniera di coscienza in Iran, alla Fondazione Alexander Langer “Siamo 12 donne contagiate con coronavirus. L'11 luglio hanno separato le donne prigioniere del carcere di Zanjan. Noi siamo complessivamente 18 donne in questo carcere. Sei donne non avevano i sintomi della malattia e sono state trasferite in un'altra sezione del carcere. Noi 12 (...) - Attualità / Iran, donne, carcere, Ira, , Coronavirus Leggi su feedproxy.google

taher8642 : RT @Taheri_Movement: Lettera dall’Iran: “In carcere, contagiata con altre 11 donne, senza cure mediche” #NargesMohammadi #FreeNarges https:… - babak2040 : RT @Taheri_Movement: Lettera dall’Iran: “In carcere, contagiata con altre 11 donne, senza cure mediche” #NargesMohammadi #FreeNarges https:… - Parak94640877 : RT @Taheri_Movement: Lettera dall’Iran: “In carcere, contagiata con altre 11 donne, senza cure mediche” #NargesMohammadi #FreeNarges https:… - azitahery : RT @Taheri_Movement: Lettera dall’Iran: “In carcere, contagiata con altre 11 donne, senza cure mediche” #NargesMohammadi #FreeNarges https:… - MiriamRizzo15 : RT @giusy_ad: Genitori: figlia, questa è una lettera dall’avvocato, sei denunciata per molestie Me: #Najwaitaliateama -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera dall Strage bici elettrica, detenuti Trani scrivono lettera: «Strazio. Il papà di uno di loro è qui con noi» La Gazzetta del Mezzogiorno Processo Indelicato: dall’auto sabotata al numero alla stazione. “Nicoletta aveva paura”

E’ stata incentrata sull’escussione dei testi della parte civile l’udienza del processo a carico di Margareta Buffa, tenutasi presso l’aula bunker del Tribunale di Trapani. Il primo a deporre è stato ...

PosteItaliane, ecco il chatbot per offrire assistenza fulminea attraverso l'IA

Da alcuni mesi Poste Italiane utilizza un chatbot che consente di rispondere in maniera fulminea alle richieste più semplici. Per quelle più complesse è ancora necessario l'intervento umano. Poste Ita ...

E’ stata incentrata sull’escussione dei testi della parte civile l’udienza del processo a carico di Margareta Buffa, tenutasi presso l’aula bunker del Tribunale di Trapani. Il primo a deporre è stato ...Da alcuni mesi Poste Italiane utilizza un chatbot che consente di rispondere in maniera fulminea alle richieste più semplici. Per quelle più complesse è ancora necessario l'intervento umano. Poste Ita ...