Juventus, occhi su Raul Jimenez del Wolverhampton: possibile sacrificio di Douglas Costa (Di lunedì 20 luglio 2020) La Juventus mette gli occhi su un calciatore della Premier League ed è disposta a fare un sacrificio importante per arrivarci. Secondo Tuttosport, ai bianconeri interessa Raul Jimenez, seconda punta del Wolverhampton che ha segnato qualcosa come 17 gol in questa stagione. Il messicano è già finito nel mirino di Psg e Manchester City e Paratici vuole anticipare la concorrenza, ma prima è costretto a vendere e l’indiziato numero uno è il panchinaro di lusso Douglas Costa, che dopo tre anni non ha ancora guadagnato i galloni da titolare assoluto e piuttosto continua a giocare poco per via dei numerosi infortuni. Leggi su sportface

