Juve, Paratici conferma Sarri: 'Resterà con noi anche il prossimo anno. Ora lo scudetto' (Di lunedì 20 luglio 2020) Il presente si chiama scudetto, il futuro ancora Maurizio Sarri. La conferma arriva da Fabio Paratici subito prima del match contro la Lazio: "Sarà senz'altro lui l'allenatore della Juve del prossimo ... Leggi su gazzetta

Sport_Mediaset : +++ #Paratici, #Juve: #Sarri sarà senz’altro l’allenatore della prossima stagione.” +++ #SportMediaset - juventusfc : Buon compleanno a Fabio Paratici! - tuttosport : #Paratici conferma #Sarri e #Ronaldo: “Alla #Juve anche il prossimo anno” ?? ?? - JoeCipolla_mi : #JuveLazio incredibile quanto paratici non capisca un cazzo. stava vendendo il migliore della juve per tenersi higuain. - baxxi3 : Vi ricordo solo che Paratici voleva scambiare #Dybala con Lukaku ?? #Juve #JuveLazio -

Calciomercato Juventus – Paratici sul futuro di Sarri, Dybala e CR7 SARRI – “Sulle voci del vertice per decidere l’esonero di Sarri ci siamo fatti due risate. Basta un pareggio che partono queste voci ...Comunque vada, avanti con Maurizio Sarri. La sotria della stagione bianconera è ancora tutta da scrivere, ma i bianconeri partono da una certezza in panchina. E non solo. Fabio Paratici a 'Sky Sport' ...