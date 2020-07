Irpinia, investe e uccide un operaio col Suv: fermato dai Carabinieri (Di lunedì 20 luglio 2020) Un drammatico incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi, 20 luglio, a Scampitella, piccolo centro della provincia di Avellino. Un operaio di 52 anni, Salvatore Scognamiglio, è stato travolto da un Suv in via Città di Contra. Dopo il sinistro stradale, il conducente è stato rintracciato. L’uomo è accusato di omicidio stradale e omissione … L'articolo Irpinia, investe e uccide un operaio col Suv: fermato dai Carabinieri Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Incidente mortale: muore un operaio investito da un SUV. Si è verificato alle 14 in Via Città di Contra