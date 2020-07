Iran, “giustiziata spia vicina a Cia e Mossad accusata di aver fatto trapelare informazioni sul generale dei Quds Qassem Soleimani” (Di lunedì 20 luglio 2020) È stato giustiziato in Iran, dopo due anni di prigionia, Mahmoud Mousavi-Majd con l’accusa di essere un informatore di Cia e Mossad, rispettivamente intelligence di Usa e Israele. L’uomo era stato arrestato con il sospetto di aver fornito ai due paesi dati sensibili sulle forze Iraniane, tra cui informazioni sul generale della Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, Qassem Soleimani, poi ucciso il 3 gennaio scorso in un raid aereo vicino all’aeroporto di Baghdad. A diffondere la notizia dell’esecuzione l’agenzia di stampa Irib e quindi la tv di Stato Iraniana. L’uomo è stato condannato per essere “vicino a Cia e Mossad” secondo il giudizio del Tribunale di Teheran, e ... Leggi su ilfattoquotidiano

