"Io, Robocop al G8 di Genova: 19 anni di bugie, noi capri espiatori per questioni politiche" (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Sono 19 anni che ci stanno massacrando, di menzogne, ancora non riusciamo ad ottenere una revisione del processo. Io sono stato condannato per falso ideologico, oltre a un risarcimento economico che ancora sto pagando, perché ho semplicemente siglato un verbale di arresto, come si faceva all'epoca, ho apposto una sigla come operatore perché un mio collega era stato accoltellato (Massimo Nocera ndr). Non ne posso più. Da persona informata sui fatti, sono stato chiuso in una stanza e ho subito un interrogatorio all'americana. In quel momento capii che ero finito. Hanno calpestato ogni mio diritto". Inizia così il duro sfogo all'Adnkronos di Maurizio Panzieri, detto 'Robocop', oggi 66 anni e all'epoca del G8 (iniziato il 19 luglio del 2001) istruttore presso il VII Nucleo di Roma, ... Leggi su iltempo

