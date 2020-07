Infortunio Higuain: il “Pipita” dà forfait, bianconeri in ansia (Di lunedì 20 luglio 2020) Infortunio Higuain – Gonzalo Higuain non partirà dal primo minuto stasera contro la Lazio. Il centravanti argentino ha accusato un Infortunio durante il riscaldamento. Al suo posto Paulo Dybala, la “Joya” (inizialmente in panchina) partirà titolare nel match contro i biancocelesti. Cresce l’ansia invece per Higuain che ha dovuto dare forfait prima del fischio d’inizio della sfida. Infortunio Higuain: bianconeri in ansia Il centravanti allenato da Sarri ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento pre-gara, domani sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. Dybala titolare nel tridente d’attacco, con Douglas Costa e Ronaldo. Brutta ... Leggi su juvedipendenza

