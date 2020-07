Il primario di Lodi: «Non dimentico le preghiere dei pazienti» (Di lunedì 20 luglio 2020) «Ricordo come se fosse adesso la sequenza di quella giornata: lo scambio continuo di opinioni su Mattia, il paziente 1, l’attesa e poi il risultato del referto. Non ci volle molto a comprendere il resto: nel giro di poche ore ci ritrovammo con altri sette-otto contagiati». Leggi su vanityfair

A parlare è Enrico Storti, 55 anni, primario delle Rianimazioni di Lodi e Codogno, che in un’intervista a Repubblica , ha raccontato, adesso che si gode un po’ di riposo «il silenzio, il mare e la ...

