Gp Ungheria, Verstappen: "Secondo posto è come una vittoria" (Di lunedì 20 luglio 2020) BUDAPEST - "Non pensavo nemmeno di gareggiare e finire Secondo è come una vittoria" . Così Max Verstappen al termine del Gran Premio d'Ungheria concluso al Secondo posto, in mezzo alle due Mercedes di ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ?… - MicheleFiorav11 : @SkySportF1 @SkySport @ScuderiaFerrari @mara_sangiorgio L’anno scorso in ungheria 1 minuto dietro le mercedes e la… - FormulaPassion : #F1: tutti per uno e uno per tutti ieri in casa #RedBull, #Verstappen ha ripagato con un secondo posto il miracolo… - EstebBeltramino : Hamilton imperiale in Ungheria. Verstappen secondo, Ferrari lontane e doppiate #motori #automobilismo - EstebBeltramino : F1, Gp Ungheria: trionfa Hamilton su Verstappen. Ferrari doppiate: Vettel 6°, Leclerc 11° #motori #automobilismo -