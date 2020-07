Gianni Fossati sepolto tra salme non reclamate, fratello: comune chieda scusa (Di lunedì 20 luglio 2020) Vando, il fratello di Gianni Fossati, racconta a Fanpage.it la vicenda della morte dell’ex manager milanese, morto lo scorso 24 marzo a causa del coronavirus. Gianni Fossati sarebbe stato sepolto al campo 87 del cimitero Maggiore di Milano, insieme alle altre salme non reclamate. Ora il fratello denuncia: “Il comune chieda scusa”. Suscita ancora imbarazzo … L'articolo Gianni Fossati sepolto tra salme non reclamate, fratello: comune chieda scusa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

massimoneri90 : Il fratello di Gianni Fossati, sepolto a Milano tra le salme non reclamate: 'Il Comune chieda scusa' - mirianagrassi1 : RT @GaiaGaudenzi: UN CARO SALUTO A TUTTI ?? Gianni Strino ???? Ivano Fossati - La ragazza lo sa - LupoNolberto : Guardando dal basso: Un bellissimo libro su Gianni De Luca scritto da Laura De Luca e Gianni Brunoro, in lizza per… - FrancescaMog : RT @AMonticone: Magnifica serata a Piazza per presentare 'Carne mangia carne' Grazie al Comune e all'associazione Vitaliano Brancati e a Gi… - AMonticone : Magnifica serata a Piazza per presentare 'Carne mangia carne' Grazie al Comune e all'associazione Vitaliano Brancat… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Fossati Il fratello di Gianni Fossati, sepolto a Milano tra le salme non reclamate: “Il Comune chieda scusa” Fanpage.it Gianni Fossati sepolto tra salme non reclamate, fratello: comune chieda scusa

Vando, il fratello di Gianni Fossati, racconta a Fanpage.it la vicenda della morte dell’ex manager milanese, morto lo scorso 24 marzo a causa del coronavirus. Gianni Fossati sarebbe stato sepolto al ...

Il fratello di Gianni Fossati, sepolto a Milano tra le salme non reclamate: “Il Comune chieda scusa”

"Oggi la rabbia è concentrata su questo campo di patate, è un’idea di mancanza di dignità". Non usa mezzi termini con Fanpage.it Vando Fossati, fratello di Gianni Fossati, per descrivere il campo 87 d ...

Vando, il fratello di Gianni Fossati, racconta a Fanpage.it la vicenda della morte dell’ex manager milanese, morto lo scorso 24 marzo a causa del coronavirus. Gianni Fossati sarebbe stato sepolto al ..."Oggi la rabbia è concentrata su questo campo di patate, è un’idea di mancanza di dignità". Non usa mezzi termini con Fanpage.it Vando Fossati, fratello di Gianni Fossati, per descrivere il campo 87 d ...