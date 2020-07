Formula 1, la rivelazione di Todt: “ho visto Schumacher, presto potrebbe rivederlo il mondo intero” (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ una delle poche persone che ha la possibilità di vedere Michael Schumacher, conseguenza della lunga amicizia che li lega, nata durante il periodo condiviso in Ferrari. Jean Todt di recente è tornato a far visita al Kaiser nella sua villa di Ginevra, dove sta combattendo per la sua vita dopo l’incidente sugli sci avvenuto a Meribel. Clive Mason/Getty ImagesIl presidente della FIA ne ha parlato al Daily Mail durante il week-end in Ungheria, rivelando una sua personale speranza: “ho visto Michael la scorsa settimana e spero che presto lo vedrà anche il mondo. Sta combattendo, spero che tutti saranno in grado di vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando. Adoro Michael, ma è impossibile dire chi sia il ... Leggi su sportfair

