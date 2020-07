Fondi Ue, tensione a Bruxelles: l'intesa slitta. Conte: Michel proporrà taglio sussidi a 390 mld (Di lunedì 20 luglio 2020) La trattativa è sfiancante e dopo una notte in cui si è cercato un compromesso con i cosiddetti Paesi frugali decisi a ridurre consistentemente gli aiuti Ue a fondo perduto, il... Leggi su ilmessaggero

LEGGI ANCHE Sulla ricostruzione dopo il virus va in frantumi l’Europa solidale Nella notte non sono mancati momenti di tensione, con Conte che a un ... il braccio a un Paese perché non possa usare i ...LEGGI ANCHE Sulla ricostruzione dopo il virus va in frantumi l’Europa solidale Nella notte non sono mancati momenti di tensione, con Conte che a un ... il braccio a un Paese perché non possa usare i ...