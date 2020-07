FdI: «La Cina comunista viola i diritti umani, difendiamo l’autonomia di Hong Kong» (Di lunedì 20 luglio 2020) ‘La mozione unitaria del centrodestra su Hong Kong prevede, a fronte delle novità nel contesto dei rapporti fra Repubblica Popolare e l’isola, che il governo si impegni ad assumere iniziative per aderire all’impegno preso dall’Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune dell’Ue. Tuttociò in riferimento al rispetto degli accordi internazionali che garantiscono l’autonomia della Regione amministrativa speciale di Hong Kong in forza del principio condiviso di un Paese, due sistemi. A sostenere, nelle sedi dell’Unione europea, l’avvio di una riconsiderazione complessiva delle relazioni con la Cina popolare. Alla luce delle ripetute violazioni dei diritti umani e in vista ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : FdI: «La Cina comunista viola i diritti umani, difendiamo l’autonomia di Hong Kong» - Agenpress : Mollicone (FdI): “Difendere autonomia di Hong Kong, Cina viola sistematicamente diritti umani”… - FDI_Parlamento : “Presento una mozione che riguarda un tema fondamentale perché parliamo della libertà dei diritti umani di Hong Kon… - PonytaEle : Malan sembra uno dei pochi di FI pro Trump e anti Cina.. perchè non passa alla Lega o FdI? - PonytaEle : @FDI_Parlamento @adolfo_urso @FratellidItalia Per colpa del lockdown più rigido e lungo di tutti (modello dei kompa… -

Ultime Notizie dalla rete : FdI Cina FdI: «La Cina comunista viola i diritti umani, difendiamo l'autonomia di Hong... Il Secolo d'Italia Pechino guarda a sud. E Hong Kong rimane fondamentale

Il giro di vita della Cina su Hong Kong evidenzia una volta di più la centralità dell’ex-possedimento britannico nei piani di espansione dell’Impero di mezzo La Cina rilancia la propria economia nel s ...

SPY FINANZA/ Così l’Italia lascia spazio agli investimenti “colonizzatori” della Cina

La vicenda autostrade è l’ultimo esempio di come in Italia non si possa sperare in investimenti esteri, salvo quello colonizzatori della Cina Non siamo un Paese normale ... per ogni governo al mondo: ...

Il giro di vita della Cina su Hong Kong evidenzia una volta di più la centralità dell’ex-possedimento britannico nei piani di espansione dell’Impero di mezzo La Cina rilancia la propria economia nel s ...La vicenda autostrade è l’ultimo esempio di come in Italia non si possa sperare in investimenti esteri, salvo quello colonizzatori della Cina Non siamo un Paese normale ... per ogni governo al mondo: ...