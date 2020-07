F1, Montezemolo: “Addio Vettel annunciato troppo presto, grande pressione per Leclerc” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Sinceramente non avrei annunciato così presto l’addio di Vettel. Avrei tenuto ancora un po’ l’indecisione anche perché la pressione su Leclerc ora è grande: non ci dimentichiamo che è giovanissimo, è arrivato soltanto lo scorso anno alla Ferrari e non ha vinto ancora nulla“. Queste le parole di Luca Cordero di Montezemolo, in un intervento a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento in merito alla difficile situazione che sta vivendo la Rossa. “Oggi non è facile far convivere due numeri uno ed è stata giusta la scelta di averne soltanto uno, ma avrei aspettato per annunciarla” ha ribadito l’ex presidente della Ferrari. “A chi somiglia Leclerc? Molto difficile dirlo, non ... Leggi su sportface

