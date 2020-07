E ora il parroco sposa 2 donne: "Garantiamo i diritti di tutti" (Di lunedì 20 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Il parroco della comunità di Sant'Oreste, in provincia di Roma, ha celebrato il rito civile tra le due donne indossando la fascia tricolore Un parroco celebra, in veste di sindaco, il matrimonio tra due donne e la notizia desta subito grande scalpore. Una circostanza a dir poco singolare quella che coinvolge il prete della comunità cattolica di Sant'Oreste, piccola cittadina alle porte di Roma, alle prese con un evento a dir poco epocale. Se non diventerà la consuetudine, di certo, queste nozze segneranno una svolta quasi storica per la Chiesa. Protagonista della vicenda è il sarcedote della parrocchia di San Lorenzo Martire che ha espresso la volontà di legittimare l'unione civile tra due donne vestendo, per l'occasione, i panni di primo ... Leggi su ilgiornale

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Parroco con fascia tricolore ha sposato in Municipio due donne a #SantOreste. Il sindaco Pini: 'mi ha chiesto di potere… - alessan94043415 : @Pontifex_it Salve padre voglio parlare con voi riguardo ad una persona che frequenta la chiesa ed e nonno ma ha fa… - Spiralwavemood : RT @LaStampa: Il parroco don Luigi: “Ha sopportato tanto, finché il suo dolore esistenziale ha rotto l’argine”. - LaStampa : Il parroco don Luigi: “Ha sopportato tanto, finché il suo dolore esistenziale ha rotto l’argine”. - Valerio864dd : Entrare in un vicolo ed essere investiti per 30 secondi da Radio Maria a tutto volume. Ora mi sento parroco ad hon… -

Ultime Notizie dalla rete : ora parroco E ora il parroco sposa 2 donne: "Garantiamo i diritti di tutti" il Giornale E ora il parroco sposa 2 donne: "Garantiamo i diritti di tutti"

Un parroco celebra, in veste di sindaco, il matrimonio tra due donne e la notizia desta subito grande scalpore. Una circostanza a dir poco singolare quella che coinvolge il prete della comunità ...

Nicola Gatta “La Festa in onore di San Rocco ci sarà”

Inoltre volendo sollevare i Parroci ed eventuali loro rappresentanti dalla responsabilità ... potrà intervenire all’incontro che si terrà il giorno 20/07/2020 alle ore 19.00 presso la sede comunale ...

Un parroco celebra, in veste di sindaco, il matrimonio tra due donne e la notizia desta subito grande scalpore. Una circostanza a dir poco singolare quella che coinvolge il prete della comunità ...Inoltre volendo sollevare i Parroci ed eventuali loro rappresentanti dalla responsabilità ... potrà intervenire all’incontro che si terrà il giorno 20/07/2020 alle ore 19.00 presso la sede comunale ...