Donnarumma: “Ibra è un fenomeno, la forza in più che ci mancava” (Di lunedì 20 luglio 2020) Gianluigi Donnarumma è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. L’estremo difensore del Milan e della Nazionale ha elogiato il suo compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: “E’ una bestia, è un fenomeno e ci dà tanto. Si fa sentire tanto ed è la forza in più che ci mancava, quindi ci sta dando tanto, anche perché il tutto dipende anche dall’allenamento, si dà il massimo e si crea la mentalità vincente, ed è straordinario perché anche la partitine in allenamento non le vuole mai perdere, e ti dà una mentalità incredibile”. Il Milan è tra le squadre più in forma dopo la ripresa del campionato: “C’era la voglia di tornare a giocare e di stare insieme, riprendendo quello che avevamo ... Leggi su alfredopedulla

