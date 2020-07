Coronavirus, Pier Luigi Lopalco: “Vaccino con turbo? Arriverà, secondo i modi e i tempi previsti dalla scienza” (Di lunedì 20 luglio 2020) “La pandemia da Coronavirus assume sempre di più dimensioni drammatiche a livello mondiale. Inutile dire che la messa a punto di un vaccino efficace e sicuro contro il SARS-CoV-2 darebbe fiato ai sistemi sanitari e viene oggi considerato il Sacro Graal della sanità pubblica mondiale. – scrive il virologo PierLuigi Lopalco sul proprio profilo Facebook – Ma è opportuno mettere il turbo al processo di sperimentazione dei candidati vaccini? “Per accorciare i tempi di sviluppo esistono due strade praticabili.La prima è quella di avviare “challenge trial”. In inglese suona figo, ma in realtà si tratta di infettare artificialmente soggetti precedentemente vaccinati per vedere se il vaccino funziona. Al netto di ... Leggi su meteoweb.eu

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per gli operatori sanitari che da marzo scorso sono impegnati a combattere il Covid-19 non basterà andare in vacanza o in una Spa per poter combattere lo stress accumulato tra ...

I medici di famiglia sentinelle anti-Covid: «Test sierologici rapidi in ambulantorio da settembre»

Mentre in tutta la Regione Lazio - con l'unica eccezione di Rieti - ripartono gli "Ambufest", gli ambulatori del weekend, festivi e prefestivi dove è possibile effettuare anche una visita pediatrica, ...

