Barbara d’Urso torna a settembre su Canale 5: il primo ufficiale, in valigia la macchina della verità (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Sulle note di Tropicana, una Barbara d’Urso in versione turista ma anche bagnina, è protagonista dello spot ufficiale dei programmi che condurrà e che andranno in onda da settembre 2020 su Canale 5. C’è da dire che ogni anno la conduttrice per i promo dei suoi programmi, ne studia sempre di ogni, se ci fosse la stessa fantasia anche per i programmi, dove le idee di recente latitano, forse ci sarebbero delle grosse novità! Ma critiche a parte, c’è da dire che questi promo, sono davvero sempre molto estivi, colorati e allegri. L’idea poi di vedere la d’Urso mentre lascia il suo camerino e prepara le valigie, mettendo dentro anche la famosa macchina della verità che arriva direttamente dall’Alabama, è un ... Leggi su ultimenotizieflash

