Banchi monoposto, ancora non c'è il bando di gara. È già polemica sui costi (Di lunedì 20 luglio 2020) Per fare arrivare i mono-Banchi nelle scuole entro il 7 settembre, con l’obiettivo di “massimizzare gli spazi ed evitare lo sdoppiamento delle classi”, i tempi per il commissario Domenico Arcuri sono strettissimi tanto che la ministra Lucia Azzolina parla di “molto presto” per la gara che sarà bandita nelle prossime ore, spiegando che “il bando È pronto”. Anche se le scuole hanno tempo fino al 24 luglio per avanzare le richieste del loro fabbisogno, con le scuole, ha detto la titolare di Viale Trastevere, “stiamo facendo la ricognizione delle necessità anche per fasce di età”.Ma non si placano le polemiche, soprattutto sui costi (si stima che ogni singolo banco costi fino a 300 euro, ma ... Leggi su huffingtonpost

