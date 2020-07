Amazon.it compie 10 anni: previste 1.600 assunzioni in Italia (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – In occasione dei 10 anni di attività in Italia Amazon ha annunciato ha annunciato 1.600 nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2020 nel nostro Paese. Una crescita – sottolinea il gruppo americano – che porterà la forza lavoro dell’azienda a un totale di 8.500 dipendenti, rispetto ai 6.900 di fine 2019, in oltre 25 sedi in tutto lo Stivale. Queste nuove opportunità di lavoro – fa sapere il colosso dell’e-commerce – “sono destinate a persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza in ambiti come lo sviluppo di software, la linguistica, la logistica, le risorse umane e It presso il centro direzionale di Milano, i centri di sviluppo di Torino e Asti, il servizio clienti di Cagliari, i centri di distribuzione, i ... Leggi su quifinanza

