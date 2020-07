50 luoghi da riscoprire a Milano

50 luoghi da (ri)scoprire a Milano (Di lunedì 20 luglio 2020) Turismo di prossimità ed estate in città. No, nessun tentativo di rima baciata, ma pare siano proprio questi i mantra che caratterizzeranno le vacanze estive 2020 in Italia. Per far di necessità di virtù, siamo tutti impegnati nella (ri)scoperta del Belpaese, tra borghi, campagne, spiagge isolate e città d’arte. Con queste ultime particolarmente colpite dalle conseguenze del virus, a causa delle centinaia di migliaia di turisti che quest’anno, da Venezia a Napoli, passando per Firenze, Roma e Milano, non saranno presenti per riempire piazze, alberghi e musei durante i mesi di alta stagione. E proprio alla città di Milano abbiamo dedicato la nostra attenzione, raccogliendo nella gallery qui in alto 50 luoghi da approfondire nei confini del capoluogo meneghino. ... Leggi su wired

JaqIrene : RT @laspeziaoggitw: Riscoprire le #bellezze della nostra #LaSpezia con visite organizzate il 30 luglio e 6 agosto @JaqIrene #DiegoSavani #I… - laspeziaoggitw : Riscoprire le #bellezze della nostra #LaSpezia con visite organizzate il 30 luglio e 6 agosto @JaqIrene… - CCIAARIVLIG : RT @liguriadigitale: Una Savona che non ti aspetti: luoghi da visitare, esperienze da provare, prodotti da gustare. Una città da scoprire o… - liguriadigitale : Una Savona che non ti aspetti: luoghi da visitare, esperienze da provare, prodotti da gustare. Una città da scoprir… - sabretta : RT @EdelmanItalia: Parte l'iniziativa di @SamsungItalia a favore dell'estate italiana: in collaborazione con alcuni tra i più noti #fotogra… -

Ultime Notizie dalla rete : luoghi riscoprire Tosetto: «Dopo la pandemia, riscoprire i luoghi caratteristici» Daily Verona Network Crespi, Fontana e Galli: ci lascia donna colta e sensibile

"Prima con Italia Nostra e poi con il Fai si impegnata con grande passione e sensibilita' nella riscoperta, nella valorizzazione e nella tutela di migliaia di meravigliosi luoghi della cultura: ville, ...

“I Luoghi della Musica” di Umberto Giordano a Foggia

Nel novero delle regioni meridionali che storicamente, per cultura e civiltà, appartennero un tempo al Regno delle Due Sicilie, la Puglia è stata da sempre segnalata come la terra che ha dato i natali ...

"Prima con Italia Nostra e poi con il Fai si impegnata con grande passione e sensibilita' nella riscoperta, nella valorizzazione e nella tutela di migliaia di meravigliosi luoghi della cultura: ville, ...Nel novero delle regioni meridionali che storicamente, per cultura e civiltà, appartennero un tempo al Regno delle Due Sicilie, la Puglia è stata da sempre segnalata come la terra che ha dato i natali ...