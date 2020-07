Vittorie in casa per Napoli, Fiorentina e Genoa, Spal in B (Di domenica 19 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Vittorie casalinghe per Napoli, Fiorentina, Genoa e Brescia. Quest’ultima condanna la Spal alla serie B aritmetica. I partenopei hanno la meglio in extremis sull’Udinese, passata in vantaggio con De Paul. Tocca a Milik da poco entrare pareggiare e nel recupero a Politano segnare il 2-1 e permettere alla sua squadra di raggiungere il Milan al sesto posto. La Fiorentina batte 2-0 il Torino e ottiene la salvezza, mentre i granata devono ancora ottenere i punti utili per stare tranquilli. I viola passano subito in vantaggio grazie ad un’autorete di Lyanco, con protagonista Kouame. La gara si mantiene in equilibrio, nel finale ci pensa Ribery a romperlo servendo a Cutrone l’assist per il 2-0 finale. Va al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

