Ue | Rutte | accordo possibile | ma molto ancora aperto

Un accordo 'è possibile', anche se 'ci sono ancora grandi questioni' aperte. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, parlando alla stampa olandese. Tra i punti ancora da chiarire 'lo stato di ...

Ultime Notizie dalla rete : Rutte accordo Rutte, accordo possibile, ma molto ancora aperto - Ultima Ora Agenzia ANSA Consiglio Europeo, Giuseppe Conte ammette difficoltà nella trattativa

Nel Consiglio Europeo che si sta svolgendo a Bruxelles per trovare l’accordo sul Recovery Fund, Giuseppe Conte tra incontrando più difficoltà del previsto Seconda giornata di Consiglio Europeo tra i ...

Pensioni, perché Mark Rutte vuole il taglio: confronto tra Italia e Olanda

ecco perché il premier olandese Mark Rutte è contrario alla concessione di risorse a fondo perduto al nostro Paese. Pensioni: lo scontro tra Italia e Olanda si fa sempre più tangibile e rischia di far ...

