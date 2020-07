"Tutto il giorno insieme e non parliamo più": la noia delle coppie in smart working e come superarla (Di domenica 19 luglio 2020) C'è chi ha riscoperto la bellezza di avere a fianco il proprio compagno per più tempo che in passato e altri che sono sprofondati nella noia "Da quando lavoriamo da casa non abbiamo più niente di cui parlare". È la sensazione che hanno molte coppie che sono in smart working dall'inizio del lockdown o che sono tornate nei rispettivi uffici solo per pochi giorni al mese. Una nostalgia dell'emozione che si provava quando ci si … Leggi su it.mashable

borghi_claudio : @andre_1995__ ma accordo de che?Importanza vitale de che? Commento questa sciagurata eurotrattativa dal primo giorn… - makkox : poi magari un giorno scopriamo che avevano ragione su TUTTO - Mov5Stelle : Le scuole riapriranno il 14 settembre. Chiunque dica il contrario vuole creare il caos. Abbiamo trovato le risors… - niallmyiratze : RT @sarrxmaalal2: STARE CON LE MANI IN MANO QUANDO STA ACCADENDO UN NUOVO OLOCAUSTO DAVANTI AI NOSTRI OCCHI. PROTESTIAMO, DIFFONDIAMO, INFO… - flowerofmoons : RT @sarrxmaalal2: STARE CON LE MANI IN MANO QUANDO STA ACCADENDO UN NUOVO OLOCAUSTO DAVANTI AI NOSTRI OCCHI. PROTESTIAMO, DIFFONDIAMO, INFO… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto giorno La mappa in diretta: diffusione del coronavirus giorno per giorno in Italia e nel mondo L'agone GIUDICE DI PACE CIVILE E PENALE DI ROMA: ORGANIZZAZIONE FINO AL...

615 c.p.c. anche in difetto di costituzione di tutte le parti. ( già si svolgono quelle ex art ... Saranno lavorate massimo 150 richieste al giorno. Il suddetto servizio è gestito da personale ...

Gianni Brezza, marito Loretta Goggi/ Nato in Istria fu protagonista dell’esodo e…

Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi, l’uomo nacque a Pola in Istria e fu protagonista dell’esodo verso l’Italia che toccò e uccise tantissimi italiani. Loretta Goggi in compagnia del mari ...

