Traffico Roma del 19-07-2020 ore 07:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma una buona domenica ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale nulla da segnalare sul raccordo lungo l’intero anello nelle due direzioni sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila anche sulla tangenziale non sono segnalati impedimenti particolari ciononostante non mancano segnalazioni di incidenti in al Collatino prudenza per un incidente su via Filippo Fiorentini all’altezza dello svincolo per la Roma L’Aquila è verso la via Tiburtina altro incidente alla più latino al suo via di Porta San Sebastiano all’altezza di via Appia Antica e a San Giovanni Ci sono rallentamenti per un incidente sulla via Appia Nuova all’altezza di via Faleria pedonalizzazione festiva per via dei Fori Imperiali di ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #incidente - Roma Via Appia Nuova traffico rallentato altezza Via Faleria #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

ROMA – Entro fine mese sarà completamente ripristinata la ... In questo modo sarà possibile garantire al traffico le due corsie preesistenti per senso di marcia, spiega Autostrade per l’Italia in una ...

Mafia a Roma, piazze di spaccio contese e gruppi criminali emergenti: così è aumentata la violenza in città

Roma si conferma un laboratorio criminale attivo, in continua evoluzione con realtà consolidate e note, ma anche con altri gruppi che, sfruttando le maxi operazioni delle forze dell'ordine, cercano di ...

