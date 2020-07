Roma – Scomparsa 14enne appello della madre ” Aiutatemi a ritrovarla” (Di domenica 19 luglio 2020) “Aiutatemi, chiunque l’abbia vista chiami le forze dell’ordine” è l’appello della mamma di una ragazza di quattordici anni Scomparsa a Roma. La giovane, capelli corti a caschetto e abito nero, si sarebbe allontanata volontariamente da una comunità in zona centro, ieri pomeriggio, sabato 18 luglio. Momenti di apprensione per una ragazza di quattordici anni Scomparsa … Leggi su periodicodaily

fanpage : La mamma è disperata e chiede di condividere l'appello - barbamob : RT @madmaxsomm: segnaletica orizzontale ormai quasi scomparsa a poche settimane dalla fine dei lavori...sono #lavorifattibene a #Roma #terz… - lillydessi : Quattordicenne scomparsa a Roma, l’appello della madre: “Aiutatemi a ritrovarla” - - Rossana34446918 : RT @madmaxsomm: segnaletica orizzontale ormai quasi scomparsa a poche settimane dalla fine dei lavori...sono #lavorifattibene a #Roma #terz… - BramucciMatteo : RT @madmaxsomm: segnaletica orizzontale ormai quasi scomparsa a poche settimane dalla fine dei lavori...sono #lavorifattibene a #Roma #terz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Scomparsa

Fanpage.it

La segnaletica è scolorita, gli automobilisti parcheggiano e la multa non potrebbe essere fatta. Se il trasgressore riceve un verbale può contestarlo e non pagarlo: lo dice Roma Capitale. Chi parchegg ...Amico, collega, attore, ma anche temibile avversario a Risiko. Presente in tanti dei lavori che Mattia Torre ha scritto per il teatro, per la tv e per il cinema - dal cult Boris a La linea verticale, ...