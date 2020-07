Recovery fund, vertice Ue in bilico. Conte attacca Rutte: «Se crolla tutto ne risponderai» (Di domenica 19 luglio 2020) Un Risiko infernale, giocato sull'orlo dell'abisso. Cala la sera su Bruxelles e del vertice europeo dei record, arrivato al suo terzo giorno di frenetiche trattative, non si vede la... Leggi su ilmessaggero

borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - BragliaA : RT @borghi_claudio: @RussoTrollone La stessa strada di tutti gli altri paesi del mondo. Debito pubblico acquistato da banca centrale. Le ri… - andrea41183532 : RT @marcobreso: I ventisette leader (?) dell’Unione europea (500 milioni di abitanti) si stanno scannando da tre giorni sul Recovery Fund e… -

Che non sarebbe stato facile trovare un accordo era chiaro già nei giorni precedenti al Consiglio europeo che da venerdì 17 luglio sta cercando di trovare un’ intesa sul Recovery Fund — il pacchetto d ...Oggi 19 luglio è in corso la terza giornata di summit al Consiglio europeo per stabilire il funzionamento del Recovery Fund e il piano pluriennale 2021-2027. Così Conte si rivolge al premier olandese ...