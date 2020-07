Ponte di Genova, iniziate prove di collaudo (Di domenica 19 luglio 2020) (Teleborsa) – Sono iniziate alle 8 di stamane, e proseguiranno per l’intera settimana, le prove di collaudo statico del nuovo Ponte di Genova. Il viadotto realizzato sul Polcevera sarà sottoposto a sollecitazioni fino a 25mila tonnellate. È previsto che sul Ponte affluiscano contemporaneamente fino a 54 autoarticolati. Altre prove di carico saranno effettuate sulla rampa di innesto con l’autostrada A7. Le prove di collaudo sono affidate al controllo dei tecnici di Anas, insieme a quelli di Rina e PerGenova. Leggi su quifinanza

davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - sole24ore : Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70km all’ora - CarloStagnaro : Modello #Genova, dicevate? / «Il ponte di Genova non è a norma» - ggiacomo2012 : RT @GiovanniToti: Manca davvero poco ormai... sul ponte di #Genova questa mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che andranno av… - Grillino_eFiero : RT @ElioLannutti: Ponte di Genova, parte il collaudo: nelle curve il limite sarà 70-80 all'ora -

Roma, 19 lug 11:55 - (Agenzia Nova) - Hanno preso il via questa mattina intorno alle ore 8 le procedure per il collaudo statico del Ponte di Genova. Le operazioni, definite da Anas, Rina e dal ...in occasione della visita a Genova della ministra ai trasporti e alle infrastrutture Paola De Micheli. La manifestazione partirà alle 11 dal varco portuale di ponte Etiopia, nel quartiere di ...