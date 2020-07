Paolo Borsellino, Giorgio Tirabassi ricorda: "Abbiamo girato col groppo in gola" (Di domenica 19 luglio 2020) Giorgio Tirabassi ha interpretato Paolo Borsellino nell'omonima miniserie televisiva girata dagli attori 'con un groppo in gola' e la paura di scoppiare a piangere in qualsiasi momento. Paolo Borsellino fu ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, ventotto anni fa, Giorgio Tirabassi, che ha interpretato il giudice palermitano nell'omonima miniserie televisiva di Canale 5, intervistato da La Voce di New York ha ricordato che le scene venivano girate "con un groppo in gola", conoscendo il triste epilogo della storia. La storia di Paolo Borsellino è stata racconta molte volte, al cinema, al teatro e in televisione, ma Agnese, moglie del ... Leggi su movieplayer

