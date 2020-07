Pagelle Roma-Inter 2-2, voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le Pagelle di Roma-Inter 2-2 con i voti e il tabellino del match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019/2020. All’Olimpico match pazzo che si sblocca con il blitz di De Vrij. Spinazzola segna un gol contestato viziato da un precedente fallo, poi Mkitharyan porta avanti i giallorossi, ma da un’incredibile ingenuità di Spinazzola a pochi minuti dal termine arriva il pareggio di Lukaku su rigore. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 7.5 (29’ st Smalling 6), Kolarov 5.5; Bruno Peres 7, Veretout 6, Diawara 6 (23’ st Cristante 6), Spinazzola 5; Pellegrini 4.5 (38’ st Carles Perez sv), Mkhitaryan 7 (38’ st Perotti sv); Dzeko 7. In panchina: Fuzato, ... Leggi su sportface

ForzaRoma.info

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Ibanez 7 (74' Smalling 6), Kolarov 6; Bruno Peres 6, Diawara 6 (69' Cristante 6), Veretout 6, Spinazzola 5.5; Lo. Pellegrini 6 (83' Perotti s.v.), Mkhitaryan ...Prezioso pure in fase difensiva. Ha quel veleno in corso in grado di creare superiorità e speranze a una Roma a cui ne servirebbero altri 5 come l’armeno. (83’ Perez ng: qualche guizzo) Pellegrini 5,5 ...